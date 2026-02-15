Gobierno de Ecuador pide a la Fiscalía que investigue los incendios ocurridos en Guayaquil

En un comunicado señaló que ante "los graves y reiterados incendios" registrados en Guayaquil, solicitó de manera "inmediata y formal" a la Fiscalía el inicio de una "investigación exhaustiva" para determinar el origen de estos hechos y establecer responsabilidades penales, administrativas y civiles.

"La ciudadanía merece respuestas claras. No es aceptable que se repitan emergencias sin que se determinen responsabilidades sobre el uso de los predios afectados y el cumplimiento de las normas de seguridad y control", anotó.

Avanzó que la Gobernación de la provincia del Guayas (cuya capital es Guayaquil) y la Intendencia ejecutarán operativos sostenidos de verificación, con inspecciones rigurosas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

"Aquí no habrá indiferencia ni dilación. Cuando está en riesgo la vida de las familias quayaquileñas, el Gobierno Nacional actúa. Actuamos pidiendo investigaciones, desplegando controles, dando soluciones", apuntó al señalar que cada institución deberá asumir sus responsabilidades técnicas y legales.

"La seguridad ciudadana no es opcional. Guayaquil necesita decisiones firmes. El Gobierno Nacional no permitirá que la falta de control comprometa la vida y el patrimonio de los ecuatorianos", indicó

Entre semana, un edificio colapsó en el centro de Guayaquil por un incendio que se mantuvo activo durante varias horas, mientras que este domingo se registró otra conflagración en la misma ciudad, que comenzó en una bodega y luego se propagó.

Pasadas las 20:00 hora local del domingo (01:00 GMT del lunes), los bomberos informaron de que estaban rompiendo la losa para facilitar la ventilación vertical, permitiendo la liberación de gases calientes y humo, a fin de "liquidar focos activos del incendio".

"Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden. No vamos a mirar a otro lado. Las acciones empezarán de inmediato", escribió este domingo el ministro del Interior, Jhon Reimberg en su cuenta de la red social X.

Guayaquil es una de las ciudades más afectadas por la violencia en Ecuador, país que vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.