Israel acusa a la ANP de registrar tierra ilegalmente en Cisjordania

"La Autoridad Palestina avanza en estos momentos procesos de registro ilegal de tierras en el Área C (el sector de Cisjordania que según los Acuerdos de Oslo queda bajo control administrativo y militar de Israel y abarca un 60 % del enclave), en violación de la ley y los acuerdos existentes", según el comunicado de Exteriores.

Las declaraciones del ministerio se producen después de que, este domingo, el Ministerio de Justicia de Israel anunciara la aprobación por el Gobierno israelí de su propuesta (junto a Finanzas y Defensa) para reanudar el proceso de regularización de la titularidad de la tierra en Cisjordania, que llevaba inactivo desde 1967.

"Esta medida está diseñada para dar orden a los procesos de registro de la tierra, permitiendo una aclaración transparente y exhaustiva de los derechos para resolver los litigios jurídicos", continúa Exteriores.

La ONG israelí Peace Now advirtió de que Israel, como potencia ocupante de Cisjordania, "no es una parte neutral que pueda adjudicar justamente las demandas de tierra y bajo condiciones de ocupación, el registro de tierras no se puede llevar a cabo con libertad".

Exteriores ya había emitido unas acusaciones similares hacia la ANP el martes, cuando emitió otro comunicado respecto a la polémica después de que el Ejecutivo israelí derogara una antigua ley jordana que impedía que los judíos compraran tierras en Cisjordania.