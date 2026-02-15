Israel mata al menos a 9 palestinos en ataques con drones en el norte y sur de Gaza

Al menos cuatro personas perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de civiles y una tienda de campaña que albergaba a desplazados en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, de acuerdo con el recuento de una fuente del Hospital Shifa.

En otro incidente, cinco personas más murieron en otro ataque israelí con drones en la zona de Al Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, según confirmó a EFE una fuente del Hospital Nasser. Por su parte, un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil cifró los muertos de este bombardeo en seis, y dijo que dos aún debían ser recuperados.

Con estos fallecidos, son ya 600 los gazatíes muertos pese al alto el fuego, en vigor desde el pasado 10 de octubre, de acuerdo con el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí. Además, cerca de 1.600 personas han resultado heridas.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Al menos 72.050 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó "actos de genocidio" contra los palestinos.