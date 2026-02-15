Jordania expresa "rechazo absoluto" a medida de Israel para registrar tierras en Palestina

El Ministerio de Exteriores jordano condenó en un comunicado "las medidas del Gobierno israelí destinadas a anexar el territorio palestino ocupado, siendo la más reciente la decisión ilegal de designar tierras en Cisjordania ocupada como 'tierras estatales'", algo que tachó de "flagrante violación del derecho internacional".

"El Ministerio enfatizó que Israel no tiene soberanía sobre la Cisjordania ocupada", añadió la nota, que denunció que esta decisión también está destinada a impedir "el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado (palestino) independiente y soberano dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967", las reconocidas internacionalmente.

Asimismo, recordó que Israel está violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como la 2334, que condena cualquier intento de alterar la composición demográfica, el estatus del territorio palestino ocupado y subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas de 1967.

Ante esta situación, Exteriores jordano instó a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades legales y morales y a obligar a Israel, la potencia ocupante, a detener su peligrosa escalada y sus acciones ilegales y unilaterales en la Cisjordania ocupada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el Ministerio de Justicia israelí, el objetivo de la medida es "el registro de extensas áreas" en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El titular de Justicia israelí, Yaariv Levin, dijo tras la aprobación de la medida que se trata de "una verdadera revolución en Judea y Samaria", el nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania, y afirmó que "la Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel".