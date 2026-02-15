Kallas niega que Europa esté al borde de la "desaparición civilizacional"

"Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa 'woke' y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional. De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club", comentó Kallas en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), en alusión a pronunciamientos en este sentido efectuados por Washington.

Kallas agregó que no sólo otros países europeos quieren integrar el proyecto comunitario, y puso el ejemplo de Canadá, donde "más del 40 % de los canadienses tienen un interés en entrar en la Unión Europea".

"La lista de espera es larga, deseo que los que están esperando durante largo tiempo no tengan que esperar por más tiempo", apuntó, en alusión a las naciones candidatas a integrar la UE.

"Cuando escucho estas críticas a Europa, me pregunto cuál es la alternativa. Porque estamos representando valores que siguen siendo altos. Estamos empujando a avanzar a la humanidad", señaló la jefa de la diplomacia europea en una defensa del proyecto europeo.

Con sus palabras, Kallas rechazó las tesis que manejan en la administración del presidente estadounidense, Dondald Trump, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, puso de relieve el sábado en Múnich la preocupación de Washington por el futuro de Europa.

"En la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola sin precedentes de migración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos", dijo Rubio en una crítica también a la política de puertas abiertas de Europa hace una década.

El homólogo estadounidense de Kallas aseguró por ello que EE.UU. no busca separarse de Europa, "sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización en la historia humana".

Según recoge además la última Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, documento publicado el pasado mes de noviembre, Washington considera que Europa se enfrenta a "la perspectiva real" de una "desaparición de la civilización".