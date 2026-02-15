La fuerza antidrogas decomisa más de una tonelada de marihuana en el centro de Bolivia

La operación se realizó el sábado en un barrio en la zona norte de Cochabamba, dentro del plan operativo 'Carnaval seguro - 200 años de servicio policial', y es "uno de los decomisos más voluminosos registrados" en esa ciudad "en el último tiempo", señaló el viceministerio en un comunicado de prensa.

Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) que patrullaban la zona identificaron a un hombre que intentó huir al verles, por lo que fue retenido y requisado, según la misma fuente.

Durante la requisa, se detectó que la vestimenta del hombre estaba impregnada con olor a marihuana y en una entrevista posterior, este admitió que en la vivienda donde residía había droga.

Ante esto, los agentes tomaron contacto con la dueña del inmueble y le solicitaron permiso para ingresar y hacer una revisión.

En el domicilio, los agentes encontraron en total 42 bolsas de yute que contenían paquetes con una sustancia verdosa que en la prueba de campo "arrojó resultado positivo para marihuana", indicó el viceministerio.

Con la intervención del Ministerio Público, el hombre, de 66 años y de nacionalidad boliviana, fue aprehendido y la droga fue decomisada, dando un peso total de 1,1 toneladas de marihuana en estado seco.

El cargamento fue llevado a las oficinas de la Felcn "para su resguardo y posterior destrucción, conforme a normativa", indicó la institución.

El viceministerio señaló que las investigaciones continúan para determinar el origen y destino de la droga, además de la posible existencia de otras personas involucradas en una red de acopio y distribución.