Ministro de Justicia francés vincula a la "ultraizquierda" en muerte de joven nacionalista

"Ha muerto de manera cobarde y las imágenes son innobles (...) Fue agredido claramente por la ultraizquierda", manifestó Darmanin, en una entrevista en directo con varios medios franceses.

El ministro de Justicia hizo estas declaraciones en una etapa inicial de las investigaciones lanzadas el viernes por la Fiscalía de Lyon, que, hasta el momento, se ha mostrado prudente sobre los hechos.

La Fiscalía ha anunciado pesquisas por los cargos de "golpes mortales agravados, además de violencias agravadas".

Darmanin advirtió, en su entrevista, de "los discursos políticos que conducen a la violencia física" y apuntó a la Francia Insumisa (LFI), partido de la eurodiputada Hassan y el tercero en la Asamblea Nacional, de ser "complaciente" con la "violencia política".

Quentin, un estudiante de matemáticas de 23 años, recibió una paliza el pasado jueves, al margen de una conferencia propalestina de la eurodiputada francesa de izquierdas Rima Hassan, celebrada en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Lyon.

El joven, cuyo fallecimiento fue anunciado el sábado tras estar dos días en coma, integraba supuestamente la protesta del colectivo 'Némesis', formado esencialmente por mujeres y conocido por sus discursos antiinmigración y antiislam. Esta asociación portaba una pancarta contra la presencia de Hassan.

La muerte de este joven sucedió, según los medios locales, tras una pelea que implicó a unas 50 personas, la mayoría hombres, en torno a las 18.00 hora local (17.00 GMT) del jueves. Poco después y a un kilómetro de la trifulca inicial, el universitario fue encontrado por los bomberos en estado muy grave.

El deceso del joven ha creado un agrio debate político en el país, en el que ha participado el propio presidente francés, Emmanuel Macron, quien aseguró que "ninguna causa, ninguna ideología" justifican que se mate.

Macron hizo un llamamiento a la "calma", cuando algunas sedes del LFI en Francia ya han sido atacadas. En ese sentido, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha dado instrucción a los prefectos de que refuercen la vigilancia en las manifestaciones.

Precisamente, este mismo domingo a las 16.00 horas (15.00 GMT) se celebra un acto de homenaje a Quentin en la plaza de La Sorbona de París.

La francopalestina Hassan ya condenó la agresión y aclaró que ninguna de las personas que trabajan en la seguridad de su partido está implicada.

La ultraderecha francesa ha sido el campo político más punzante en sus condenas. Marine Le Pen pidió al Ejecutivo que considere a los agresores de Quentin como "milicias terroristas".