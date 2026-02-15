Protección Civil lusa mantiene vigilancia sobre inundaciones pese a estabilización de ríos

El comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, Mário Silvestre, explicó en una rueda de prensa que la previsión es que "poco a poco" los ríos "empiecen a volver a sus niveles normales", ayudados en parte por las mejores condiciones meteorológicas.

Este informe se realiza en el día en el que finaliza el estado de calamidad decretado inicialmente el 29 de enero por el Gobierno de Portugal en las zonas más afectadas por los temporales, lo que le ha permitido movilizar más recursos de emergencia.

Uno de los cursos de agua que sigue bajo vigilancia este domingo es el Mondego, que esta semana se desbordó cerca de la ciudad de Coímbra, en el centro del país, llevando a la evacuación preventiva de más de 3.000 personas, la ruptura de un dique de contención y el corte de una de las principales autovías de Portugal.

"En el río Mondego, los caudales se mantienen. En esa zona están siendo regulados para garantizar que no afectan a ninguna población más", expuso Silvestre, que precisó que mantienen especial atención en la localidad de Montemor-o-Velho, próxima a Coímbra y que sigue con zonas anegadas.

En el caso de la cuenca del Tajo (que desemboca en Lisboa), el descenso en las descargas de los embalses españoles ha llevado a que el río registre niveles más bajos en comparación a los días anteriores, aunque se mantiene el nivel máximo de alerta por inundaciones, señaló.

"Es previsible que toda esa zona ribereña mantenga las inundaciones, pero esperamos que no haya nuevas zonas inundadas por la crecida del Tajo", agregó.

La situación es la misma en el caso de los ríos Sorraia (distrito de Santarém) y Sado (distrito de Setúbal).

"Obviamente, en las zonas más afectadas no será una mejora muy rápida, llevará su tiempo y, por lo tanto, mantenemos a todos los equipos en los trabajados de recuperación", resumió Silvestre.

En el caso de los ríos Miño, Coura, Lima, Cávado, Ave, Duero, Tâmega, Sousa, Vouga, Águeda, Lis, Nabão y Guadiana, la situación es "estable" y no esperan nuevos desbordamientos.

En las últimas horas, las incidencias más habituales notificadas a la ANEPC han sido caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierras, que podrán continuar en los próximos días aunque no se registren más precipitaciones.

En lo que se refiere al suministro eléctrico, Silvestre precisó que hay 26.000 casas sin energía en Portugal.

Los temporales registrados en las últimas semanas han causado trece muertos y múltiples destrozos en el país, como caídas de árboles y postes de alta, media y baja tensión, inundaciones urbanas, cortes de carreteras y caídas de estructuras de edificios, entre otros daños.