Ricky Martin declara amor a Brasil en su segunda visita al sambódromo de Río de Janeiro

"Brasil es mi casa. Amo su música. Amo su cultura. Seguramente fui brasileño en otra vida", afirmó el cantante en declaraciones que concedió a una red de televisión desde el palco en que asistió a la primera noche de desfiles de las escuelas de samba, la mayor atracción del carnaval en Brasil.

Ricky Martin visitó el sambódromo por primera vez hace exactos 30 años cuando participó en el desfile de la escuela Portela, la más premiada del carnaval de Río.

"Es muy importante que se tenga esa mirada de admiración por la cultura latina. Todo el mundo debería conocer el carnaval de Río", agregó el cantante tan solo una semanas después de haber participado en el espectáculo que su compatriota Bad Bunny ofreció en el intervalo del Super Bowl.

Bad Bunny, que el próximo viernes ofrecerá en la ciudad brasileña de Sao Paulo uno de los conciertos de su gira mundial 'Debí tirar más fotos world tour', también era esperado este domingo en el sambódromo y hasta se especulaba que acudiría con seguridad reforzada, pero finalmente no apareció.

