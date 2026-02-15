Rubio llega a Budapest para hablar con Orbán de energía y reforzar las buenas relaciones

Zoltán Kovács, jefe de comunicación internacional del Gobierno, informó de que Rubio y el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, firmarán un acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear.

Rubio y Orbán debatirán “los esfuerzos por la paz” en Ucrania y el tema de la cooperación bilateral entre Hungría y Estados Unidos, agregó Kovács en la red social X.

Se espera que el secretario de Estado y el primer ministro informen el lunes a los medios en una rueda de prensa.

Rubio llega a Budapest después de participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich y de entrevistarse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en Bratislava.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Szijjártó ha asegurado que uno de los temas centrales de las negociaciones de Rubio en Budapest será el de la paz en Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los políticos europeos intentan socavar sistemáticamente los esfuerzos de Donald Trump para lograr la paz (en Ucrania)”, dijo el ministro, según recoge hoy el portal independiente 444.hu.

Orbán fue el único líder comunitario que apoyó ya Trump en su campaña electoral de 2016, y recibió su nueva victoria de 2024 como una buena noticia para la paz en el mundo

El pasado noviembre Orbán anunció, tras reunirse con Trump en Washington, que Hungría había recibido excepciones sin límite temporal a las sanciones de EEUU contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

Hungría, cuyo Gobierno mantiene buenas relaciones también con Moscú, adquiere de Rusia el 85 % y el 65 % del gas y del crudo que consume.

Se espera que Orbán viaje a EEUU el 21 de febrero para participar en la reunión inaugural de la Junta de Paz para Gaza de Trump.

El presidente estadounidense ha deseado suerte a Orbán en las elecciones del próximo abril, para las que los sondeos apuntan a una derrota del primer ministro, que lleva gobernando con mayoría absoluta desde 2010.