Rubio no cuestiona el "preocupante" informe europeo sobre el envenenamiento de Navalni

"No tenemos motivos para cuestionarlo, ni lo estamos rebatiendo ni vamos a entrar en un conflicto con esos países por ello, pero fue su informe y ellos lo publicaron", dijo Rubio en una rueda de prensa en Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico, retransmitida por el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense respondió así a la pregunta de por qué su país no ha participado en ese reporte, elaborado por Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

Rubio afirmó que su país está al tanto del informe, cuya conclusión tachó de muy grave y muy preocupante.

"No significa que no estemos de acuerdo con el resultado. Simplemente no fue una iniciativa nuestra", explicó sobre un reporte que encontró trazas de la sustancia epibatidina en muestras del disidente, fallecido en una prisión rusa en 2024.

Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, mantienen los cinco países autores de ese estudio.

Se estima que ese veneno es 200 veces más potente que la morfina, según afirmaron hoy medios británicos.