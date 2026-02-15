UA adopta resolución para pedir a la ONU que declare esclavitud crimen contra la humanidad

"Todos los pueblos afrodescendientes han estado esperando este día. La verdad no puede ser enterrada. Los fundamentos jurídicos son sólidos, el imperativo moral es innegable", afirmó Mahama, según un comunicado de la Presidencia ghanesa.

El mandatario ghanés habló por primera vez de esta iniciativa durante su discurso en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre.

Mahama, enviado especial de la UA para impulsar el pago de reparaciones a los países africanos por el colonialismo, presentó la propuesta este fin de semana ante la organización panafricana, durante la celebración en Adís Abeba de su 39ª Cumbre Ordinaria.

"La justicia reparadora no nos vendrá regalada. Al igual que la independencia política, debe ser reivindicada, perseguida y asegurada mediante determinación y unidad", asevero el presidente ghanés.

El dirigente también animó a sus homólogos africanos a crear comisiones nacionales de reparaciones y abrir un diálogo con sus antiguas metrópolis, "históricamente responsables".

Después de que la UA designara 2025 como "Año de la Justicia para los Africanos mediante Reparaciones", se han celebrado diferentes conferencias y encuentros que "fundamentalmente, han redefinido la narrativa global" y han situado las reparaciones "como instrumentos orientados al futuro para la justicia y el desarrollo, en lugar de reclamaciones centradas en el pasado", indicó el comunicado.

El tráfico transatlántico de esclavos se desarrolló entre los siglos XV y XIX y se estima que supuso el desplazamiento forzado de más de doce millones de personas, la inmensa mayoría provenientes del oeste y el centro de África.

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países han asistido a la cumbre de la UA este sábado y domingo en la capital etíope para abordar asuntos como paz y seguridad, integración económica o crisis climática, bajo la sombra de los múltiples conflictos que sacuden países como Sudán o la República Democrática del Congo (RDC).

Además de los líderes africanos, entre los asistentes a la apertura este sábado del encuentro estaban el secretario general de la ONU, António Guterres; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que intervino en la inauguración como invitada de honor; y el primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa.