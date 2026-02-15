UE expresa preocupación por condenas a muerte por lapidación contra dos mujeres en Sudán

"Impactado por las condenas a muerte por lapidación impuestas a dos mujeres en Jartum y el estado de Nilo Azul. De confirmarse, esto significaría el regreso del extremismo al Poder Judicial y que el sistema judicial sudanés no protege los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas", dijo Vetter en su cuenta oficial de X.

El jefe de la misión de la UE hizo referencia a un informe de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA), que el pasado 13 de febrero informó sobre estas sentencias y denunció que las dos condenadas a muerte por lapidación fueron trasladadas a la Prisión de Mujeres de Omdurmán, en el área metropolitana de Jartum.

Ambas estarán bajo custodia en ese centro, en territorio controlado por el Gobierno sudanés y la cúpula militar, mientras sus casos pasan a la fase de apelación, aunque la organización advirtió de que uno de los casos sigue avanzado pese a que el denunciante retiró todos los cargos.

"Estas sentencias son consecuencia directa de las leyes de moralidad incorporadas en el Código Penal de Sudán de 1991, un marco legal que continúa castigando y poniendo en peligro de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas", dijo SIHA, que recordó que las mujeres y las niñas "ya se enfrentan a la guerra, el desplazamiento y una profunda inseguridad".

Tras conocer estas condenas, la organización pidió una reforma "a fondo" del Código Penal de Sudán y exigió la "suspensión inmediata" de las leyes de moralidad que penalizan a las mujeres y a las niñas, así como una revisión jurídica exhaustiva y transparente del código actual y un marco legislativo mejorado bajo una gobernanza democrática.

El Código Penal sudanés de 1991 estipula la pena de muerte por lapidación en caso de adulterio cometido por una persona casada, pero este tipo de sentencia no se ha llegado a aplicar en las últimas tres décadas al ser revocada en la apelación.

Sudan es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que estipula que se debe garantizar la igualdad ante la ley, la no discriminación, prohíbe la tortura, el trato cruel, y su artículo 6 indica que la pena de muerte solo se puede imponer "por los más graves delitos".