Al menos 23 muertos en el norte de Chad tras combates entre residentes y mineros libios

Yamena, 16 feb (EFE).- Al menos 23 personas murieron este lunes tras un enfrentamiento entre mineros irregulares provenientes de Libia y residentes locales en la mina de oro de Miré, ubicada a 90 kilómetros de la ciudad de Kouri-Bougoudi, en el norte de Chad, según informaron a EFE una autoridad local y una fuente militar.