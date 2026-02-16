Al menos 28 muertos en ataque del Ejército con drones en un mercado sudanés, dice una ONG

Su comunicado dijo que los drones atacaron el mercado de Al Safiya, ubicado en el noreste de la localidad de Sudri, y alertó de que el recuento de víctimas es preliminar y que "probablemente aumentará" en las próximas horas debido a que había mucha actividad civil en el momento del bombardeo.

La zona de Sudri está dominada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se está disputando el control de la región con el Ejército sudanés y actualmente está tratando de completar un asedio a la estratégica ciudad de Al Obeid, la capital de Kordofán del Norte.

"Condenamos en los términos más enérgicos este bombardeo que tuvo como objetivo una zona de civiles y responsabilizamos a la entidad perpetradora de las consecuencias de esta matanza", dijo la organización, que recordó que el bombardeo también provocó ingentes daños a las propiedades privadas y comercios.

Los Abogados de Emergencia recordaron que los ataques contra concentraciones de civiles constituyen una violación del derecho internacional humanitario y advirtieron contra el uso de drones en zonas pobladas, una práctica que cada vez es más habitual entre las partes beligerantes.

"Pedimos la suspensión de los ataques con drones de las partes y de los ataques a los civiles bajo cualquier pretexto", añadió el grupo en un momento en el que los bombardeos con aviones no tripulados están provocando decenas de muertes civiles en Kordofán.

Los intensos combates en Kordofán se deben a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares.