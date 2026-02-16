Al menos 3 muertos y 20 heridos tras dos explosiones en el noroeste de Pakistán

"Una bomba de relojería colocada en una motocicleta detonó cerca de unas tiendas frente a la comisaría de Miryan. En el estallido murieron dos civiles, incluido un niño, y otros 14 resultaron heridos", explicó a EFE Rafi Ullah, oficial de policía del control de la ciudad de Bannu, al informar sobre el primero de los dos incidentes registrados este lunes.

El oficial añadió que las fuerzas de seguridad acordonaron la zona tras la explosión e iniciaron una operación de búsqueda para capturar a los responsables. "Hasta el momento no hay detenidos en relación con el atentado", concluyó.

Un segundo suceso tuvo lugar el domingo por la tarde en la localidad de Salarzai, dentro del distrito de Bajaur, también en el noroeste de Pakistán.

El portavoz del servicio de rescate del distrito, Riaz Khan, informó en un comunicado que un niño encontró un proyectil de mortero sin explotar y lo trasladó a su vivienda, donde el artefacto detonó posteriormente.

"Una persona murió y otras nueve, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas en la explosión", detalló el oficial en el documento.

Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques insurgentes en las provincias de KP y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán, desde que los talibanes regresaron al poder en Kabul en 2021.

Islamabad sostiene que el regreso de los talibanes ha envalentonado al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o talibanes paquistaníes. Ambos grupos no están vinculados directamente, pero comparten ideología.

Kabul niega las acusaciones, afirmando que Pakistán debe resolver sus problemas internos e insistiendo en que no permite que su territorio sea utilizado contra otros países.