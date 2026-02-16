Al menos 6 muertos y 30 heridos al volcarse un autobús con trabajadores rurales en Brasil

El vehículo transportaba a trabajadores rurales procedentes de Maranhão, en el noreste del país, con destino al estado sureño de Santa Catarina, donde iban a trabajar en la cosecha de manzanas, según informó la Policía de Carreteras Federal.

En el lugar se constataron seis fallecimientos, mientras que más de 30 pasajeros fueron rescatados y trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

El accidente ocurrió cerca de la 01:30 hora local (4:30 hora GMT) en el kilómetro 266 de la carretera BR-153, en el tramo que conecta los municipios de Bauru y Marília, a unas cinco horas de la capital paulista.

La Policía Civil del estado informó que "está trabajando en la identificación de las víctimas y de las demás personas involucradas en el accidente", y que la empresa de transporte "será investigada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La carretera permaneció parcialmente cerrada durante los trabajos de rescate y fue totalmente liberada cerca de las 6.00 hora local.