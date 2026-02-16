Alemania prolonga otros seis meses los controles fronterizos por su política migratoria

El portavoz del Ministerio del Interior, Leonard Kaminski, dijo en una rueda de prensa que "la prolongación de los controles fronterizos también se aplica en este caso durante seis meses".

Hasta la decisión,, los controles fronterizos de las autoridades germanas estaban previstos hasta marzo.

"En los últimos años hemos visto que los sistemas que tenemos en Alemania están simplemente sobrecargados, debemos superar esta sobrecarga", señaló el portavoz ministerial sobre la llegada a Alemania de inmigrantes, cuyo número ha "disminuido significativamente gracias a los controles fronterizos, que impiden el cruce ilegal de la frontera".

"Esto significa que estas medidas están surtiendo efecto", recalcó Kaminski.

La instauración de estos controles se produjo en mayo del año pasado, poco después de que asumiera el cargo como ministro del Interior, Alexander Dobrindt en el Gobierno de conservadores y socialdemócratas que lidera Merz.

Con Merz en la Cancillería Federal y Dobrindt en el Ministerio del Interior, la política migratoria de Alemania se ha "reorganizado" y "los controles fronterizos son una parte integral de ella", recordó Kaminski.

Según datos oficiales, en 2025 se redujo en un 51 % respecto a 2024 el número de solicitudes de asilo a Alemania, hasta los 168.543.

Las expulsiones de migrantes alcanzaron las 22.787 en 2025, mientras que en 2024 fueron 20.084, según datos del Ministerio del Interior recogidos por el diario 'Die Welt' el mes pasado.