Aplazan hasta julio el juicio sobre título universitario del detenido alcalde de Estambul

El juicio se celebra en Estambul y gira en torno a un diploma expedido por una universidad pública turca que, de acuerdo con la acusación, habría sido obtenido hace más de 30 años mediante documentos presuntamente falsificados.

La Fiscalía le imputa "falsificación continuada de documento oficial" y pide una pena de entre dos y ocho años de prisión, además de una posible inhabilitación política.

El grado universitario del político en Administración de Empresas fue anulado el pasado 18 de marzo, un día antes de su arresto, en una decisión que él y su partido, el socialdemócrata CHP, consideran que busca impedirle ser candidato presidencial frente a Recep Tayyip Erdogan, ya que la ley turca exige una titulación universitaria para presentarse a las elecciones.

El tribunal ya había decidido en diciembre esperar al resultado de un recurso administrativo de Imamoglu para suspender la anulación del titulo, pero el 23 de enero un juzgado administrativo rechazó esa petición por unanimidad, un fallo que aún no es firme.

Imamoglu, que entró en la sala entre aplausos, dijo que sentía vergüenza ajena por el poder judicial turco, ante lo que calificó de una acusación "escandalosa".

El político repitió que el caso busca impedir su participación en unas elecciones presidenciales y afirmó que lleva meses en la prisión de alta seguridad de Silivri por "una mentalidad que intenta destruir la democracia".

Imamoglu es, debido a su popularidad, una figura clave de la oposición y permanece encarcelado desde marzo de 2025 tras una operación policial contra el Ayuntamiento, y afronta más de una docena de procedimientos judiciales, desde corrupción hasta vínculos "terroristas".

En el último sumario aceptado por la justicia turca sobre uno de los casos, una supuesta trama de corrupción en la alcaldía de Estambul, la Fiscalía pide para Imamoglu más de 2.300 años de cárcel.