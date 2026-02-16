Comienza la recolección de firmas para convocar una constituyente en Colombia

"He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente", afirmó Benedetti en su cuenta de X, donde publicó una imagen del documento de la iniciativa con su firma y las de la consejera Presidencial para las Regiones, Luz María Minera Medina, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como primeros promotores.

El documento fija como fecha límite para la recolección de firmas el próximo 6 de agosto, plazo que corresponde a los seis meses establecidos por la ley tras el aval de la Registraduría General (autoridad electoral) y que coincide con el último día del mandato de Petro, ya que su sucesor asumirá el 7 de agosto.

El pasado 31 de enero la autoridad electoral reconoció formalmente al comité promotor, lo que permitió iniciar la recolección de firmas, primer paso del proceso, sin que ello implique todavía la convocatoria de una Asamblea Constituyente ni una reforma constitucional.

La normativa exige reunir el respaldo de al menos el 5 % del censo electoral, lo que equivale a 2.069.760 firmas válidas que deberán ser verificadas por la Registraduría.

Si se alcanza ese umbral, el proceso pasará al Congreso, que deberá debatir un proyecto de ley para decidir si convoca a una votación popular en la que los ciudadanos definan si desean o no una constituyente y bajo qué condiciones funcionaría.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Petro, quien ha defendido en distintos escenarios el uso del "poder constituyente" como una vía para impulsar transformaciones institucionales ante el rechazo a varias de sus propuestas de Gobierno en el Congreso y en las Cortes.

No obstante, incluso si el proceso avanza sin contratiempos, una eventual Asamblea Constituyente se instalaría después de que concluya el actual mandato, y Petro ha manifestado su interés en participar en ese escenario, aunque ya no como presidente sino como ciudadano.