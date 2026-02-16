Croacia rechaza la solicitud de Hungría y Eslovaquia de enviarles crudo ruso desde el mar

Zagreb, 16 feb (EFE).- El ministro de Economía croata, Ante Susnjar, rechazó este lunes una demanda planteada ayer por el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjartó, para que Croacia permita el transporte del petróleo ruso por su oleoducto Adria, pero ofreció la ayuda de su país para suministros de petróleo de otro origen.