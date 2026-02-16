Décadas de rock: el festival Vive Latino aviva la “moda” de la música latinoamericana

“Hay que disfrutar y aprovechar este momento”, destacó Puig este lunes en una conversación dedicada a la reflexión sobre la producción musical y cultural, en el marco de la edición número 26 de esta plataforma, que en 1998 se convirtió en semilla de los festivales de música en América Latina.

A su juicio, el trabajo “de más de 20 años de estos festivales y de colectivos iberoamericanos” se refleja en el éxito del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, así como en que el artista internacional Harry Styles elija a México como destino preferente en su gira mundial, ‘Together, Together’.

“Es el resultado del trabajo, de las giras, de subirse a la camioneta por todo México y Estados Unidos; de artistas latinoamericanos y españoles que se han montado en la combi (furgoneta) y han ido de club en club”, señaló sobre este proceso en el que la música en español figura entre las preferidas por la audiencia global y la cual ha registrado un aumento consecutivo de sus ingresos en los últimos 12 años.

El promotor musical destacó que Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México son metrópolis con una gran área de oportunidad para el entretenimiento en vivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tan solo en el caso de México, agregó, ya hay tres ciudades muy importantes: la capital mexicana, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También, mencionó a Puebla (centro), Mérida (sureste), Tijuana (frontera norte) y Querétaro (centro) como las ciudades que están fortaleciendo su atractivo para el desarrollo de festivales y conciertos, tanto nacionales como internacionales.

“Como latinoamericanos y como mexicanos, sí nos la tenemos que creer y asumirlo como una responsabilidad: Latinoamérica tiene ciudades absolutamente particulares, efervescentes y, sí, estamos un poco de moda, y está bien”, resaltó.

Incluso, sostuvo que México cuenta con la extensión territorial necesaria para realizar conciertos simultáneos en distintos puntos del país, como ocurre con festivales en Europa o en Estados Unidos, aunque, debido al contexto actual, consideró que el vecino del norte ya no es “tan agradable” para visitar.

A la conversación también asistió la cantante argentina Daniela Spalla, quien es un ejemplo de cómo el Vive Latino es una plataforma para que un artista emergente se convierta en símbolo internacional.

“Por primera vez estoy en el 'headliner' (cabeza de cartel) del festival y espero que mi participación sirva de inspiración para otras chicas que están trabajando duro en sus proyectos, soñando con ocupar espacios relevantes”, dijo la compositora, quien se presentó por primera vez en este espacio en 2013.

En cada edición, el Vive Latino reúne a más de 70.000 asistentes por día y su cartel celebra la música en español, aunque también abre espacio al rock en inglés como parte de su fiesta anual, que este año se celebrará el 14 y 15 de marzo con la participación de más de 50 artistas.

El festival ha sido semillero de algunas de las bandas más icónicas del género en América Latina, como Café Tacvba, Caifanes o Gustavo Cerati, e incluso ha exportado su modelo a España, donde desde 2022 se celebra en la ciudad de Zaragoza.