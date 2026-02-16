Dennis Quaid asume uno de los roles actorales 'más difíciles' en 'I Can Only Imagine 2'

La secuela del exitoso drama, centrado en una banda estadounidense de música cristiana, profundiza en los temas de redención, perdón y ruptura de patrones de violencia familiar, un eje narrativo que el propio actor considera "profundamente humano y poco frecuente en la vida real".

A lo largo de más de cinco décadas, Quaid ha construido una carrera que abarca desde clásicos como 'The Parent Trap' hasta la película biográfica del fallecido presidente Ronald Reagan, además de diversos filmes de acción; ahora, su regreso al personaje de Arthur, padre del cantante Bart Millard, le ha tocado fibras profundas y lo ha confrontado con el legado que desea dejar.

"Realmente no era un buen padre; casi criminal, en la forma en que Bart creció. Fue traumático", afirmó el actor, describiendo el corazón dramático de la película.

Estrenada en 2018, la primera entrega de esta historia relató cómo se gestó la famosa canción cristiana 'I Can Only Imagine', que se convirtió en un fenómeno de taquilla inesperado, recaudando más de 83 millones de dólares en Estados Unidos y estableciendo uno de los éxitos independientes de fe más importantes de los últimos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esta segunda parte, que se estrena en Estados Unidos el 20 de febrero, la historia se adentra en una fase más profunda: Bart Millard, interpretado nuevamente por John Michael Finley, enfrenta los retos de la fama, la paternidad y los fantasmas emocionales de su infancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También cuenta la historia de Tim Timmons, un compositor y músico cristiano, quien vive con cáncer, interpretado por Milo Ventimiglia. "Estos personajes son más que vehículos para contar una historia. Son personas reales", dijo a EFE el actor, conocido principalmente por sus series de televisión 'Gilmore Girls' y 'This Is Us'.

"Sus historias nos sirven a todos para aprender a vivir con fe y ser conscientes del efecto del pasado en nuestra personalidad y nuestras vidas", agregó Ventimiglia, quien no solo adelgazó para encarnar a Timmons, sino que aprendió a cantar y tocar guitarra, la armónica y percusión.

Quaid explicó que esa es una de las razones por las que el personaje de Arthur es uno de los que más le han costado y el que mejor representa lo que aspira a que sea su legado.

"Es muy raro ser testigo de una historia en la que alguien realmente cambia de forma fundamental, algo que requiere que Dios esté presente", señaló Quaid, quien en los últimos años ha intensificado las declaraciones sobre su fe cristiana e ideología conservadora.

"Arthur le pidió perdón a Bart y también a Dios. Pedir redención por algo que sientes que no mereces es muy difícil", agregó.

Ese acto de humildad, explicó, es el elemento más poderoso e importante de la historia. "El regalo fue que Arthur rompió la cadena. Bart no tuvo que cargar con eso durante el resto de su vida. Lo liberó de eso", explicó Quaid, describiendo la historia como un ejemplo de cómo las personas pueden interrumpir ciclos de dolor que parecen inherentes a sus vidas.

'I Can Only Imagine 2' forma parte de un prolífico momento en la carrera de Quaid, en la que vienen proyectos como 'Sovereign', una película de aventura animada en la que presta su voz a un personaje; 'Twin Towers: Legacy', un drama conmemorativo, y la cinta de acción y ciencia ficción 'War Machine', prevista para marzo de 2026 en Netflix.

"Disfruto actuar más ahora que en mis veinte o treintas, porque ya no estoy tratando de llegar a ningún lado ni de ganar premios, lo hago porque realmente lo amo", afirmó. "Hago lo que elijo hacer y la estoy pasando muy bien. Es una gran parte del disfrute de la vida", añadió con humor.