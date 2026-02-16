El circo contemporáneo internacional llega a Madrid en un festival libre de corsés

En esta nueva edición del evento, su directora, Eva Luna García-Mauriño, explica a EFE que la propuesta son seis espectáculos seleccionados con el objetivo de "romper todo aquello que encorseta el circo".

La programación refleja esta filosofía a través de seis espectáculos que buscan ser "originales, singulares y honestos", con formatos diversos como yurtas o adaptaciones de carpa a sala para ampliar el imaginario colectivo, agrega García-Mauriño.

Para esta propuesta, un pilar fundamental es la necesidad de "entrenar" la mirada del espectador, porque "el circo hoy por hoy tiene que invertir muchísima energía en hacer pedagogía en todos los niveles".

En este sentido, una de las luchas de García-Mauriño es "romper con la frase: 'No me gusta el circo'" e invitar al público a acercarse a esta disciplina como un lenguaje artístico profundo, similar a la danza o el teatro.

Este festival apunta a que el público joven y adulto descubra que “existen muchos circos” y desmontar la idea de que es únicamente un entretenimiento infantil.

“La palabra 'circo' sigue evocando a la infancia”, según García-Mauriño, que eligió el "riesgo" de apostar a un festival que pueda demostrar que esta disciplina puede contar otras cosas que no son solamente “sorpresa o ilusión”.

Por otro lado, afirma que, si bien existe una asimetría estructural en comparación con otros países de Europa, debido a la falta de políticas de apoyo en la mayor parte de España, a excepción de Cataluña, "afortunadamente está mejorando la situación".

Señala que en países como Francia, Bélgica, Alemania, Suecia y Canadá existen inversiones muy altas destinadas al circo, lo que posibilita un papel predominante en el mercado internacional.

Esta fuerte inversión estatal y el desarrollo de políticas culturales de apoyo permiten que sus compañías tengan un nivel de competitividad y constituyen un desafío para el sector español.