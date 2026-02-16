El Congreso español debate la propuesta de la ultraderecha de vetar los burkas en público

La proposición contará con el apoyo del conservador Partido Popular (PP), por lo que estará cerca de la mayoría necesaria para que comience el debate para la adopción de esta iniciativa, que es similar a otras presentadas en otros países europeos también por formaciones de ultraderecha.

Según el texto presentado por Vox el pasado noviembre, el uso de prendas como el nicab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad".

La norma propone también incluir un artículo en el Código Penal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo.

Asimismo, insta a modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para que contemple la expulsión del territorio español de los mismos cuando cometan alguna infracción grave.

Por último, plantea que la ley de protección de la seguridad ciudadana incluya como infracción leve el uso de nicab o burka.

"No se trata de una cuestión de sentimientos religiosos, sino del peligro que representa una ideología incompatible con el modo de vida occidental", aclara el partido ultra, que aboga por defender "los principios que sustentan la cultura y la sociedad españolas".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, avanzó el domingo que apoyará la toma en consideración de la norma como muestra de la voluntad de su partido de llegar a acuerdos con Vox.

"El PP y Vox tienen que entenderse", recalcó Muñoz, cuya formación ya anunció en su Congreso Nacional de julio su objetivo de prohibir el uso del burka.

Países europeos como Bélgica, Francia, Suiza, Dinamarca o Bulgaria cuentan con leyes que prohíben el cubrimiento total del rostro en el espacio público, a menudo con el argumento de la seguridad o la promoción de valores de igualdad entre hombres y mujeres.

Además, otros como Alemania, Países Bajos, Austria o Noruega restringen parcialmente el uso del velo integral islámico en ciertos ámbitos como escuelas, hospitales o al conducir.