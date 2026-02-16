El debate presidencial de elecciones de Perú se hará en seis días al haber 36 candidatos

El organismo electoral anticipó que el debate tendrá dos partes, con una primera tanda los días 23, 24 y 25 de marzo para abordar una serie de asuntos, y una segunda tanda del 30 de marzo al 1 de abril para tratar otros temas.

Cada jornada contará con 12 candidatos, en grupos que serán determinados por sorteo, de modo que cada candidato intervenga en una jornada de la primera semana y luego en otra de la segunda semana.

Además de exponer sus planes de gobierno, los aspirantes presidenciales participarán en una interacción circular en grupos de tres, lo que permitirá intercambios directos.

El director nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, expuso al canal estatal TV Perú que, debido al elevado número de postulantes, resultaba inviable desarrollar el debate en uno o dos días.

"Somos uno de los países en el mundo que va a asumir una experiencia inédita de un debate presidencial con 36 candidatos (...) En un día o dos días, no podríamos escuchar a todos", sostuvo.

Vilela explicó que el principal objetivo es garantizar que el electorado emita un voto informado y consciente.

“Lo más importante para el Jurado Nacional de Elecciones es que todo el electorado esté bien informado, tenga un voto realmente consciente y libre, habiendo escuchado a todos los candidatos”, indicó.

El JNE sorteará este viernes 20 de febrero en un acto público, las fechas asignadas para las 36 organizaciones políticas con candidato presidencial y también el orden de temas y la conformación de los grupos de debate.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.