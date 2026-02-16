El gestor ferroviario español finaliza la reparación de la vía tras el accidente de trenes

Adif puso las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad entre Madrid y la ciudad de Sevilla (sur) "próximamente", informaron fuentes del Ministerio de Transportes.

Según estas fuentes, serán las operadoras quienes decidan la fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre ambos puntos, aunque el ministro de Transportes español, Óscar Puente, señaló este lunes que la línea podría retomar las operaciones entre el martes y el miércoles.

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía lleva suspendida casi un mes por el accidente producido en Adamuz.

Las tres operadoras que realizan la ruta Madrid-Sevilla -Renfe, Ouigo e Iryo- ya han puesto a la venta los billetes para este mismo martes, aunque, por el momento, las operadoras analizan la disponibilidad de esa línea.

La alta velocidad entre Málaga capital y Antequera (ciudades del sur de España) está suspendida por un desprendimiento de piedras y tierra en la localidad malagueña de Álora, por lo que la línea Madrid-Málaga todavía no se podrá reanudar.

El 18 de enero se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid, cuyas causas aún se investigan.

Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que pasaba justo en ese momento un tren de Renfe, produciéndose una colisión que provocó numerosos heridos leves y graves y 46 muertes.

Este accidente, junto a otro en el servicio de cercanías en Barcelona pocos días después, que causó la muerte de un maquinista, provocó en España un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario y llevó a una huelga del sector.