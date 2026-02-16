El grupo Wagner de Rusia está centrado en el sabotaje europeo, según FT

Aunque el estatus del grupo de combate es actualmente incierto, a los especializados de Wagner en persuadir a jóvenes rusos para que combatieran en Ucrania se les ha encomendado la tarea de reclutar a europeos económicamente vulnerables para llevar a cabo actos de violencia en territorio de la OTAN, según las mismas fuentes.

La situación del grupo es una incógnita desde que una rebelión fallida contra la cúpula del Ejército ruso en junio de 2023 provocó una represión y la muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin.

El FT dice que la agencia de inteligencia militar rusa (GRU) "está utilizando el talento disponible", declaró un funcionario de inteligencia occidental, refiriéndose a la red Wagner.

Tanto el GRU como el servicio de inteligencia nacional ruso (FSB) se han vuelto muy activos en su búsqueda de posibles agentes en Europa para sembrar el caos, añade el diario británico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El periódico resalta que en los últimos dos años, el Kremlin ha expandido una campaña de sabotaje por toda Europa con el objetivo de debilitar la determinación de las potencias occidentales en su apoyo a Ucrania y sembrar el malestar social.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el GRU, la red Wagner ha demostrado ser una herramienta particularmente eficaz, aunque rudimentaria, para lograrlo, según dijeron altos funcionarios de inteligencia europeos al FT.

Los agentes de Wagner han encargado a las personas que han conseguido reclutar que perpetrasen ataques incendiarios contra vehículos de políticos y almacenes que contenían ayuda para Ucrania.

Por lo general, quienes son reclutados lo hacen por dinero y, a menudo, son personas marginadas, indica la información.

El FSB, por su parte, ha tendido a recurrir a redes criminales y de la diáspora con las que ha cultivado vínculos en el extranjero, pero esto ha sido menos efectivo a la hora de reclutar en forma masiva. Wagner y sus partidarios ya contaban con una importante presencia en redes sociales dirigida a los rusos, añade el FT.