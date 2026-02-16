El petróleo Brent sube un 1,33 %, hasta 68,65 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, sumó 0,90 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) de la capital británica, en comparación con el precio de cierre de la sesión anterior, cuando acabó en 67,75 dólares.

El Brent inició la semana al alza con el foco puesto en las conversaciones de Estados Unidos e Irán, que previsiblemente se reanudarán este martes en Ginebra (Suiza) y a la espera de conocer la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) sobre si aumentará o no la producción de crudo a partir de abril.

De acuerdo con la analista de mercado de Forex Razan Hilal, la percepción de los inversores "continúa oscilando entre las tensiones geopolíticas, los riesgos de interrupción del suministro y la preocupación por el exceso de oferta".

Mientras las tensiones entre Washington y Teherán continúan aupando el precio del 'oro negro', los expertos vaticinan que la OPEP+ se inclinará en su próxima reunión del 1 de marzo a reanudar los aumentos de producción a partir de abril, después de tres meses de parón.

