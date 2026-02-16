El presidente interino de Perú niega irregularidades en contrataciones en el Gobierno

Jerí fue entrevistado la noche del domingo en el programa Sin Rodeos, del canal Panamericana, para dar explicaciones sobre las presuntas contrataciones irregulares de funcionarias que consiguieron trabajos en el Ejecutivo tras reunirse con él en el Palacio de Gobierno.

Este asunto es uno de los motivos por los que este martes enfrentará una serie de mociones de censura en el Congreso, sumado a las reuniones semiclandestinas mantenidas con empresarios chinos contratistas con el Estado.

"¿Por qué solo mencionaron a las mujeres y no a los hombres? No se puede maltratar a la mujer de esa manera porque, para tal caso, fueron mujeres y fueron hombres. Esas personas han trabajado conmigo en el Congreso. Todas las contrataciones han sido conforme a procedimiento", dijo Jerí en el programa dominical.

Agregó que, cuando en octubre pasado asumió la Presidencia por sucesión constitucional, pues era el presidente del Congreso en el momento que el Legislativo destituyó a su predecesora Dina Boluarte (2022-2025), se quiso rodear de un equipo de su confianza "para rearmar lo que se había encontrado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, afirmó que se ha distorsionado la información de dichas contrataciones por el hecho de ser mujeres, "es completamente falso e injusto para sus carreras".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es bastante descabellado y bastante descortés con el talento que puedan tener jóvenes profesionales que tienen currículum y trayectoria, que han trabajado en el Estado en diferentes momentos y que han trabajado en el Congreso", reiteró.

Jerí también admitió que cuando era congresista, desde 2021 hasta 2025, pagó durante unos meses a una becaria (practicante) de su propio sueldo y que esta no tenía contrato, un hecho del que consideró que no había ningún acto ilegal en él.

Este martes, está convocado un pleno extraordinario para debatir y votar varias mociones de censura presentadas contra Jerí, quien sostuvo que, en su opinión, el procedimiento que corresponde es una moción de vacancia (destitución), que necesita más votos por parte de los parlamentarios.

"Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos", señaló.

Agregó que como se votará un mecanismo de censura (como presidente del Congreso que temporalmente ejerce la Presidencia de la República) no irá al pleno para ejercer su defensa, un componente que sí está previsto en las mociones de vacancias presidenciales, y apeló al "buen criterio y sentido de responsabilidad del Congreso.