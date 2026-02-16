El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe creció un 3,8 % en 2025, según la ALTA

Ese crecimiento, afirmó el CEO de ALTA, Peter Cerdá, "confirma un año estable y positivo para la región".

"El 84 % de la expansión provino de operaciones dentro de Latinoamérica y el Caribe, con Argentina como el mercado de mayor crecimiento porcentual, seguido de Brasil, que registró un récord histórico al superar los 100 millones de pasajeros domésticos, y Panamá", añadió Cerdá.

En opinión del directivo de ALTA, esos "datos reflejan un dinamismo sostenido que podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que faciliten la competitividad en nuestros mercados".﻿

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo señaló que la oferta total de vuelos en la región aumentó un 2 %, mientras que la capacidad total, medida en asientos disponibles, creció el 3,1 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brasil es el líder regional del mercado aéreo con 129,6 millones de pasajeros el año pasado, lo que supuso un crecimiento de 9,4 %, correspondiente a más 11,2 millones de viajeros adicionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Durante el año, Brasil alcanzó varios hitos: por primera vez superó los 100 millones de pasajeros domésticos, mientras que el tráfico internacional también registró su mejor desempeño histórico, con 28,4 millones de pasajeros. El mercado doméstico creció 8,4 % interanual, mientras que el internacional aumentó 13,4 % interanual", agregó la ALTA en un comunicado.

Entre tanto, Argentina tuvo el mayor crecimiento porcentual de la región, con el 13,2 %, al registrar 33,3 millones de pasajeros el año pasado.

Por otra parte, la ALTA señaló que el mercado de México creció de forma moderada el año pasado; Colombia y Chile se debilitaron en el aspecto doméstico y Perú tuvo un mayor crecimiento.

"En el Caribe, República Dominicana registró el mayor crecimiento de pasajeros en 2025, con 19,6 millones de pasajeros transportados, un aumento interanual de 3,1 %", precisó la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo.