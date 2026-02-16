Embajador de EE.UU. en Perú rechaza posible censura de presidente por estabilidad del país

"Para la estabilidad del país, creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones. Cambiar de presidentes seguido, en los ojos no solo de Estados Unidos, sino del mundo, no es normal", declaró Navarro, que lleva unas semanas en el cargo, al diario Gestión.

Este martes, el pleno del Congreso votará hasta siete mociones de censura contra Jerí, envuelto en varios escándalos como las reuniones semiclandestinas que mantuvo con empresarios chinos- a una de ellas acudió encapuchado- y las contrataciones de jóvenes funcionarias que conseguían trabajo en el Ejecutivo tras reunirse con el mandatario.

De aprobarse la censura, Jerí se convertiría en el séptimo gobernante en dejar el cargo antes del término de su periodo en casi una década en el país andino, ya que octubre pasado reemplazó a la destituida Dina Boluarte (2022-2025).

Al respecto, Navarro, que precisamente se reunió con Jerí hace una semana en su residencia y compartió en redes sociales una foto de ambos en una cena informal, aseguró que el gobernante debe seguir en el cargo por la estabilidad del país andino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El embajador estadounidense remarcó, al respecto, que para atraer inversión estadounidense a Perú la estabilidad "es muy importante".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, en la imagen que publicó con el presidente interino agregó la frase "cambio de menú", en referencia a que Jerí mantuvo una de las reuniones con empresarios del gigante asiático en un restaurante de comida peruana-china.

Por otro lado, el embajador hizo referencia a su postura contra un fallo judicial que impide la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público de Perú (Ositran) en el puerto de Chancay, construido principalmente con fondos chinos a unos 80 kilómetros de Lima.

En ese sentido, Navarro calificó de "vergonzoso" lo acontecido judicialmente y afirmó que Estados Unidos nunca le pediría a Perú "que pierda soberanía" en el puerto del Callao, donde actualmente se ejecuta una operación conjunta de infraestructura.

"EE.UU. también comercia con China. Eso no lo ocultamos, pero nunca le daríamos nuestros activos críticos para que los manejen. Ni las redes eléctricas, los puertos o ferrocarriles, no podemos ceder soberanía a un país extranjero", agregó al respecto.

Navarro, que es muy activo en la red social X, escribió este lunes un polémico mensaje en el que aseguró que los chinos están saqueando el mar peruano y reiteró que el país andino ha cedido a China un activo crítico.