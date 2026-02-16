Entra en un puerto cubano un petrolero con carga en pleno bloqueo energético de EE.UU.

Se trata del buque Nicos I.V., con código de identificación IMO 9103843, bandera de San Vicente y las Granadinas y 183 metros de eslora. Aunque aparece parcialmente cargado (tiene capacidad para más de 300.000 barriles), se desconoce el tipo y cantidad de combustible que transporta.

Si procediese de un puerto fuera de Cuba sería el primer tanquero que atraca en la isla desde el Ocean Mariner el 9 de enero, que entró procedente de México con unos 85.000 barriles.

Las plataformas de seguimiento de buques no tenían registrado al Nicos I.V. en un puerto cubano en las últimas semanas, aunque es posible que el barco estuviese operando en aguas de la isla sin dar a conocer su posición.

El Nicos I.V. no está sancionado por Estados Unidos, pero sí que tiene el estatus de "vigilancia activa" por un delito medioambiental previo y por haber estado vinculado en el pasado al denominado "puente energético" entre Venezuela y Cuba.

Según recientes documentos legales de EE.UU., este petrolero pertenece a la naviera griega Nicos I.V. Special Maritime Enterprises, una sociedad de objetivo único para el control de este barco, aunque su gestión técnica y comercial está a cargo de la empresa griega Oceanic Shipmanagement Corp.

En la orilla occidental de la bahía de Matanzas se encuentra uno de los complejos de logística energética estratégicos de Cuba, con una gran base de supertanqueros -la de mayor capacidad- y la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores de la isla.

Esa es la base de supertanqueros que en agosto de 2022 sufrió un grave incendio, el mayor desastre industrial de la historia reciente del país, que se cobró la vida de 17 personas y dañó cuatro de sus ocho depósitos, de 50.000 metros cúbicos cada uno. Actualmente sigue trabajándose en las labores de recuperación.

Estados Unidos ha establecido un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero al cerrar el grifo del petróleo venezolano y anunciar posteriormente por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

En los últimos días México ha enviado ayuda humanitaria a la isla y Rusia ha avanzado que está estudiando enviar petróleo, aunque ha preferido no dar detalles con el objetivo de preservar la operación.

Cuba apenas produce un tercio de los alrededor de 110.000 barriles de petróleo diarios que precisa. La consecuencia del asedio petrolero son mayores apagones, falta de combustible en las gasolineras y crecientes problemas en múltiples sectores por la transversalidad del factor energía.

El Gobierno cubano ha puesto en marcha un durísimo plan de emergencia que ha dejado la sanidad y el transporte en servicios mínimos, acabado con las clases presenciales en la universidad, instaurado el teletrabajo y los horarios restringidos en las oficinas estatales y racionado severamente el combustible.