Entregan restos de Camilo Torres, 'el cura guerrillero' colombiano, muerto hace 60 años

Torres "será inhumado en el osario bóveda 01 ubicado al interior de la capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá", dijo un funcionario de la entidad en un acto privado, cuyas imágenes se han conocido este lunes.

La entrega se llevó a cabo el domingo en Bogotá, después de una eucaristía en la Universidad Nacional de Colombia donde se le rindió homenaje al sacerdote por el aniversario 60 de su muerte, ocurrida el 15 de febrero de 1966 durante su primer combate contra el Ejército en Patio Cemento, una zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander (noreste).

"El cuerpo de Camilo Torres Restrepo no podrá ser cremado", agregó el funcionario de la UBPD, que leyó un documento antes de entregar un cofre funerario con los restos al también sacerdote Javier Giraldo, quien participó en sus búsqueda.

El pasado 22 de enero el ELN anunció el hallazgo de los restos de Torres, una información que fue confirmada parcialmente por el Instituto de Medicina Legal, que indicó que realizaba análisis forenses "para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo".

El posible hallazgo, después de más de medio siglo en una bóveda de un panteón militar, reavivó las discusiones sobre su figura, a medio camino entre el sacerdote y el insurgente.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió que el cuerpo "será respetado y depositado con honores como el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional".

Por su parte, la vicerrectora de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez, señaló la semana pasada que el "valor y significado" de Torres son "innegables" para esa institución, de la que también fue capellán, y expresó la esperanza de que sus restos, si se confirman plenamente los estudios médico-legales, reposen en la capilla del campus.

La UBPD convocó para este lunes una rueda de prensa en la que dará detalles sobre el hallazgo e identificación de los restos.