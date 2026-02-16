Huppert, una vampira, y Conchita Wurst debuta como actriz en 'The Blood Countess'

El filme, incluido en las proyecciones especiales de la Berlinale, fue presentado este lunes por todo el equipo en una rueda de prensa en la que Huppert señaló que el filme es "un encuentro increíble entre historias mitológicas y un universo normal".

"Debo decir que la imaginación de Ulrike es increíble, poética y divertida (...) es una visionaria y eso es lo que el cine necesita", afirmó la actriz francesa, que no se quitó sus gafas de sol durante la conferencia.

Con una recargada estética barroca, la historia se desarrolla en una Viena contemporánea -aunque los personajes principales van vestido de época y utilizan carruajes tirados por caballos-, en el momento del regreso de la condesa (Huppert) tras siglos de ausencia, para buscar un peligroso libro con el poder de destruir todo mal, incluidos los vampiros.

Una película en la que Ottinger pensó hace 25 años y cuyo guion ha coescrito con la nobel de Literatura Elfriede Jelinek.

Para la cineasta, el filme se presta a muchas interpretaciones y a comparar a su protagonista con personajes como el del doctor Mabuse de la novela de Norbert Jacques o con el Dorian Grey de Oscar Wilde. Pero en realidad "es un personaje casi mitológico, que tiene el poder de manipular a los demás".

Junto a ellas Tom Neuwirth, más conocido como Conchita Wurst, emocionado por su primera experiencia en el cine y por estar en la Berlinale.

A Wurst, la realizadora le ofreció durante un desayuno un pequeño papel que acabaron siendo tres.

"Me encantó, me enamoré inmediatamente de su visión de las cosas porque la fantasía me interpela. Como persona queer a veces la fantasía es el único espacio que tenemos para soñar con cosas bonitas", agregó.

Sobre su experiencia en el rodaje, resaltó divertido que es extraño sentirse observado por cientos de personas al grabar una escena a las dos de la madrugada. Y más con todos los extraños nombres que tenía que memorizar, además de algunas palabras en ruso. "Fue una locura y me encantó el desafío pero estaba muy nervioso y emocionado también", reconoció.

Esa locura es la seña principal de identidad de una película en la que hay un vampiro vegetariano o un psicólogo de vampiros, con una estética cuidada hasta el más mínimo detalle para crear una atmósfera entre barroca y mágica donde se desarrolla una especie de comedia del absurdo.

"Me he divertido mucho interpretando a una vampira", aseguró Huppert, que señaló que la cineasta tiene una enorme imaginación y una visión muy fuerte que plasma en sus filmes. "Conocer a Ulrike es un regalo que te da la vida", añadió.

En el filme también participan Birgit Minichmayr, André Jung y Lars Eidinger, a quien la directora ofreció el papel de psicólogo durante una alfombra roja. "Me hubiera gustado más ser el vampiro", afirmó entre risas el actor.

Todos ellos participan en una historia en la que también está presente el deseo. "Los vampiros también buscan el placer", apunto la directora, que al ser preguntada sobre si la protagonista podría ser homosexual, se limitó a contestar: "¿Y por qué no?".