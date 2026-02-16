ICAN espera que ronda de conversaciones Irán-EEUU en Suiza logre calmar tensión nuclear

Ginebra, 16 feb (EFE).- La nueva ronda de conversaciones que Irán y EEUU inician este martes en Ginebra debería avanzar hacia un acuerdo en el que Irán "tranquilice a la comunidad internacional" con compromisos de que no desarrollará armas nucleares, señaló este lunes la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).