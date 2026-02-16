Increpan al canciller cubano antes de su encuentro con su homólogo español en Madrid

El canciller cubano se encuentra de tránsito en la capital española antes de partir a su país y después de visitar China, además de Rusia o Vietnam, para recabar apoyos ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos a la isla caribeña.

Aprovechando su breve paso por Madrid, el responsable de la diplomacia cubana solicitó una entrevista con Albares, quien le ha recibido en el Palacio de Viana, una de las sedes que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España tiene en el centro de la capital.

Alrededor de una decena de personas que esperaban en la acera de enfrente del palacete, con banderas de Cuba y carteles, empezaron a increpar al canciller en cuanto bajó del coche diplomático, pasadas las 17:00 hora local (16:00 GMT).

"Desgraciado", "hijo de puta", "Viva Cuba libre" o "¿qué cojones haces aquí?" son algunas de las proclamas que gritaron los allí reunidos.

Algunos de ellos señalaron al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como "cómplice" del régimen cubano; otros mostraron su apoyo al presidente de Estados Unidos -"¡Viva Donald Trump!"- y desearon que intervenga en España, y también hubo quienes gritaron "vivas" al partido ultraderechista español Vox y su líder, Santiago Abascal.

Todo ello ocurría mientras Rodríguez y Albares empezaban una entrevista que se centrará en la situación que atraviesa Cuba y en la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, según dijeron el domingo fuentes del ministerio español.

Rodríguez llegó a Madrid tras pasar por China dentro de una gira con la que el Gobierno cubano busca el apoyo de sus aliados tradicionales, entre los que también figuran Rusia y Vietnam, después de que Estados Unidos haya incrementado la presión contra la isla tras capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año.