Jacques Tilly crea nuevas esculturas de Putin aunque Moscú lo juzgue in absentia

Este año Tilly ha creado, entre otras esculturas, una representación para las tradicionales carrozas del Carnaval de Düsseldorf en la que un Putin dolorido aparece vestido de camuflaje militar con una espada que atraviesa de una estocada a un bufón con un gorro en el que se lee "sátira".

En la escultura, Putin no puede evitar que el arlequín le golpee la cabeza con un bastón rojiblanco.

Esta creación de Tilly es, además de una sátira, un mensaje hacia la justicia de Rusia, país en el que un tribunal de Moscú le juzga en rebeldía por, según explicó el propio artista a EFE, "difundir informaciones falsas sobre el Ejército ruso", "actuar por odio" y "herir sensibilidades religiosas".

"Hemos representado este proceso judicial en la carroza de carnaval, en una carroza en la que Putin aparece con una espada, intentando impedir que la sátira haga su trabajo de crítica, pero al mismo tiempo el bufón le pega a Putin para mostrar que seguimos adelante", abundó Tilly.

"La sátira es un arma muy humana, no puede hacer realmente daño físico. Tampoco puede matar, pero puede herir, y eso es lo que demuestra este juicio", adujo.

Este artista nacido en Düsseldorf hace 62 años preside un taller que lleva cuatro décadas comprometido con el ejercicio de la libertad de expresión en estado puro, con esculturas críticas con los líderes de la política internacional.

Tilly ha hecho pasear en los Carnavales de Düsseldorf a representaciones sardónicas, por ejemplo, del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, los ayatolás iraníes, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump.

También este año, Tilly y su equipo presentaron otra escultura en la que los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen abiertas las bocas y entre ellas, como víctima de su voracidad, se encuentra una bandera de Europa cilíndrica sobre la que se sienta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Criticar y ridiculizar, ese es nuestro trabajo y no sólo lo hacemos con Putin, lo hacemos con todos, pero ahora tenemos problemas con Putin, es decir, el régimen no quiere tolerar estas críticas", señaló Tilly, quien se mostró agradecido por las muchas señales de solidaridad con él y su trabajo.

Según Tilly, ya ha recibido apoyo de representantes de todos los partidos políticos de Alemania, a excepción de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la mayor fuerza de la oposición germana, a la que el ministro de Interior, Alexander Dobrindt, reprocha que se comporte como "un partido alemán de Putin".

Tilly contó que, al saber durante la pasada Navidad de la existencia del proceso judicial en Moscú, se preocupó, pero después pudo calmarse por las muchas muestras de apoyo que ha recibido de las autoridades de Alemania.

"Si me condenan a 10 ó 15 años de cárcel o trabajos forzados puede ser algo malo", pero "no me van a extraditar", señaló Tilly, que ha recibido asesoramiento, entre otras instituciones alemanas, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de lo que él describe como "órganos de seguridad" del Estado germano.

"En realidad, es de risa tratar de llevar ante los tribunales a unas figuras de cartón", dijo con tono irónico el artista, que no ha enviado a ningún representante legal en Moscú porque, según aclaró, no quiere "legitimar el juicio".

"El juicio es una farsa", concluyó.