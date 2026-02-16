Justicia iraquí completa interrogatorios a 500 presos del EI transferidos desde Siria

El Consejo Judicial Supremo de Irak informó en un comunicado de que el Tribunal de Investigación del distrito de Karkh de Bagdad "ha completado los interrogatorios iniciales de más de 500 detenidos hasta la fecha" de un número total de detenidos que "asciende a 5.704, de 61 nacionalidades diferentes".

Asimismo, explicó que se identificaron a 157 menores de 18 años, cuyos expedientes fueron remitidos al Tribunal de Investigación de Menores de Karkh, e ingresaron "en centros de rehabilitación juvenil para garantizar que sean tratados conforme a los estándares legales y humanitarios correspondientes".

Las investigaciones avanzan después de que EE.UU. anunció el pasado viernes el final del proceso de traslado de prisioneros del EI desde Siria a Irak, adonde han llegado más de 5.700 supuestos yihadistas en las últimas tres semanas, coincidiendo con el traspaso de cárceles kurdas a Damasco.

"La misión de traslado de 23 días comenzó el 21 de enero y llevó a que las fuerzas de EE.UU. transportaran con éxito a más de 5.700 hombres combatientes adultos del EI desde centros de detención en Siria a custodia iraquí", informó la semana pasada en un comunicado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM).

El comienzo de la operación de traslado se produjo en medio de la implementación de un acuerdo entre Damasco y la alianza liderada por kurdos las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que hasta entonces gestionaban las principales cárceles para yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste de Siria.