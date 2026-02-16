Kallas afirma que el Kremlin es "plenamente responsable" de envenenar a Navalni

"El régimen de Rusia no se limita a bombardear Ucrania, también continúa silenciando a los opositores en su propio país", dijo la alta representante de Exteriores de la Unión Europea en un mensaje en las redes sociales.

"El asesinato de opositores políticos forma parte del ADN del régimen. No es una demostración de fuerza, sino una admisión de miedo", afirmó Kallas.

La también vicepresidenta del Ejecutivo comunitario añadió que la UE "seguirá utilizando su régimen de sanciones en materia de derechos humanos contra Rusia para garantizar la rendición de cuentas por la represión".

Este mensaje de la jefa de la diplomacia europea llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sumara a las condenas de otros líderes de la UE a raíz del anuncio de cinco países europeos -Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos- de que llegaron a la conclusión de que Navalni fue envenenado con una toxina letal.

Según esa investigación internacional realizada a partir de las muestras tomadas de Navalni justo después de que muriera en una prisión ártica rusa, el político murió envenenado con una toxina letal (epibatidina), presente en ranas venenosas dardo de América del Sur.

El Kremlin rechazó este lunes esas acusaciones y mantiene que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, los cinco países europeos citados aseguraron que el envenenamiento fue la más probable causa de su muerte.

El líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia.