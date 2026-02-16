"Para la multinacional Kazajistán, donde viven más de un centenar de etnias y pueblos (...), es muy importante el estatus de la lengua rusa, ya que muchos hablan en ella", comentó Serguéi Ponomariov, diputado del Mazhilis (cámara baja del Parlamento kazajo).

Por ello, añadió, "se decidió mantener el estatus del ruso, que será utilizado en un plano de igualdad que el kazajo".

Desde que se abrió el debate sobre las enmiendas a la Carta Magna de la república centroasiática se valoró la posibilidad de cambiar "en un plano de igualdad" por "junto a".

Sus partidarios recuerdan que la población étnicamente rusa del país se ha reducido notablemente desde la independencia del país en 1991.

Con todo, expertos como Daniar Ashimbáyev advirtieron de que esa enmienda supondría "rebajar el estatus del idioma ruso", cuando la estabilidad del país debe mucho a la convivencia lingüística en Kazajistán.

El asunto de la lengua es tan sensible que acaparó casi el 40 % de las propuestas sobre enmiendas constitucionales en el debate popular.

En la misma línea, Eduard Poletáyev recordó que cuando las autoridades ucranianas excluyeron al ruso de la Constitución "fue el detonante" de los cambios masivos que supondrían el giro del país hacia Occidente, lo que indignó a Rusia.

Además, recordó que "en Kazajistán existen regiones en las que en gran medida dominan el ruso, como es el norte y noreste del país. Aunque en la vida real el kazajo está ampliando su espacio".

Más de 3,5 millones de kazajos son eslavos, pero también son electores que apoyan al actual presidente, Kasim-Yomart Tokáyev, que ha tenido en cuenta la localización geográfica del país y las actuales turbulencias mundiales, precisó Ponomariov.

La solución salomónica es que en la nueva Constitución "el idioma estatal del país es el kazajo", mientras el ruso "se emplea oficialmente al mismo nivel que él (el kazajo) en los órganos estatales y municipales".

El embajador ruso en Kazajistán, Alexéi Borodavkin, consideró "una señal positiva" la decisión de mantener inmutable el estatus del idioma de Pushkin.

Además, recordó que Tokáyev, que trabajó como diplomático durante la Unión Soviética, propuso crear una Organización Internacional de la Lengua Rusa.

Kazajistán, que trasladó la capital de Almaty a Astaná para evitar una posible escisión rusa, no ha reconocido la anexión de las cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia.