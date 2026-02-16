Kenia repudia a ciudadano ruso por grabar y difundir videos de mujeres sin consentimiento

En un comunicado de prensa, la ministra Hanna Cheptumo describió el incidente como “sumamente perturbador y “una grave violación de la dignidad personal y la privacidad” prevista en los artículos 28 y 31 de la Constitución de Kenia, así como “una afrenta contra los valores nacionales, la integridad cultural y la seguridad de mujeres y niñas".

"Estas violaciones socavan los principios fundamentales sobre los que se construye nuestra sociedad”, se indica en la nota

El Gobierno de Kenia inició una “respuesta integral" y ha ordenado a las agencias de seguridad y judiciales investigar este caso con urgencia.

“Dada la naturaleza transfronteriza del caso, se espera también que las autoridades colaboren con contrapartes internacionales para garantizar investigaciones exhaustivas y la acción legal adecuada”, indicó el comunicado.

El Ministerio enfatizó que cualquier persona encontrada culpable se enfrentará a toda la fuerza de la ley keniana, incluyendo procesamientos bajo el Código Penal y la Ley de Uso Indebido de Computadoras y Ciberdelitos, así como otras normativas diseñadas para proteger a mujeres y niños de la explotación.

Durante el fin de semana, las redes sociales se llenaron de videos atribuidos al creador de contenidos ruso Vyacheslav Trahov, más conocido como Yaytseslav, en los que se lo ve interactuando con mujeres kenianas y ghanesas, a quienes posteriormente invitaba a su apartamento y grababa sin su consentimiento.

El material audiovisual habría sido registrado mediante gafas de Meta con inteligencia artificial, dispositivos que, entre otras funciones, permiten capturar fotos y videos.

De acuerdo con medios locales, Yaytseslav emitió un descargo en su canal privado de Telegram en el que aseguró que el video viralizado “tiene casi un año”.

“Pero quería recordarles que las chicas no solo están en su ciudad o país, sino también en otros países, como África. Y si eres un hombre blanco, tendrás mucha más demanda allí. Están interesadas en probar suerte con un hombre blanco. No siempre es por dinero”, agregó Yaytseslay.

Por su parte, el Ministerio animó a las personas víctimas a buscar apoyo confidencial a través de la Línea Nacional Gratuita de Ayuda contra la Violencia de Género (GBV, inglés) 1195 para obtener asesoramiento, derivación legal, atención psicosocial y servicios de protección.