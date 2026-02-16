La hispano-cubana Lucía G. Romero gana el Premio del Público Gen Z de la Berlinale

Una película que surge del corto homónimo con el que Romero ganó en 2023 el Oso de Cristal al mejor cortometraje dentro de la categoría Generation 14plus, dedicado al cine juvenil, de la Berlinale.

En esta edición, un jurado compuesto por cinco estudiantes de cine de universidades alemanas y francesas ha decidido otorgar el galardón del público al proyecto de Romero, de las productoras Laura Fernández Brites y Sendy Palomino Vivar (Filmax, España).

Un reconocimiento que se inscribe el Mercado de la Coproducción de la Berlinale y que cuenta con el apoyo de la Oficina Franco-Alemana de la Juventud (FGYO), según informaron ambos organismos en un comunicado, y que trata de impulsar las voces cinematográficas emergentes e integra las aportaciones de la nueva generación directamente en el proceso de desarrollo creativo.

El maltrato de un padre a su hija es el punto de origen de 'Cura sana', un cortometraje que reflexiona sobre todo tipo de violencias, desde las físicas a las que no se ven.

La película narra un día de San Juan en la vida de Jessica, de 14 años, y de Alma, de ocho, que viven con un padre maltratador que nunca llega a aparecer en pantalla pero cuya violenta presencia se intuye.

"La historia sobre la violencia y cómo se traslada generación tras generación es algo muy cercano a mí y a mi madre, mi tía y mi abuela. Era algo muy personal que quería explorar, fue un proceso de sanación, me ayudó a sanar algo dentro de mi familia", explicó en una entrevista con EFE la joven cineasta.