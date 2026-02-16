La UE mantendrá a Panamá en su "lista negra" de paraísos fiscales

Por el contrario, saldrán de la lista Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago, según avanzaron este lunes fuentes diplomáticas europeas.

Tras esa actualización, en el repertorio figurarían un total de diez jurisdicciones: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos.

La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.

La UE monitoriza regularmente a casi un centenar de jurisdicciones para asegurar que cumplen sus estándares en materia de cooperación fiscal. Aquellas que no cumplen pero se comprometen a enmendar su legislación son incluidas en la llamada "lista gris", mientras que las que no adoptan este compromiso o no lo implementan a tiempo figuran en la conocida como "lista negra".