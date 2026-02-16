Las ventas de bebidas alcohólicas fuertes en Rusia crecieron un 4,1 % interanual en enero

Las ventas de bebidas espirituosas con más del 9 % de alcohol aumentaron un 4,1 % internaual en enero, impulsadas por las largas fiestas de Año Nuevo que este 2026 se extendieron hasta el 11 de enero.

Según los expertos consultados por el diario oficialista ruso, otro factor que ayudó a la favorable estadística para este mercado, es que las subidas de impuestos que entraron con el nuevo año todavía no se habían notado, lo que impulsó a los consumidores a abastecerse.

Sin embargo, advierten que esta tendencia podría revertirse en los próximos meses y continuar la senda de 2025, cuando se vendió casi un 10 % menos de bebidas alcohólicas, llegando a un total de 181,98 millones de decalitros.

Kommersant desengrana las ventas de enero exponiendo las ventas de cerveza, sidra y bebidas similares, que aumentaron un 0,5 % interanual, hasta los 16,8 millones de decalitros citando datos del Servicio Federal para el Control del Mercado del Alcohol.

El vodka, la bebida más vendida del segmento, aumentó un 1,9 %, hasta los 6,07 millones de decalitros, aunque la mayor crecida la evidenciaron los licores, del 17,7 % hasta alcanzar los 1,71 millones de decalitros.

Además de la subida del IVA en 2026, que creció dos puntos porcentuales, hasta el 22 %, los mayoristas y minoristas ya sufrieron subidas de precios del alcohol a principios del año pasado.

En octubre de 2025 las cifras oficiales rusas mostraron que el consumo del alcohol había caído hasta mínimos de finales de siglo XX, hasta los 7,84 litros por persona al año.

A finales de enero, Kommersant ya informó de una caída de la producción de cerveza por primera vez en años debido a las bajas ventas.