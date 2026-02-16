Lituania quiere apoyar el ingreso de Ucrania antes de 2030 desde la presidencia de la UE

"Nos alegramos de la cooperación que tendremos en esos meses con el Parlamento Europeo. Pondremos énfasis en el ingreso de Ucrania a la UE", dijo Nausèda.

"Tenemos que acelerar las negociaciones de ingreso y asegurar que a más tardar en 2030 Ucrania sea miembro pleno de la UE", añadió.

Metsola, por su parte, recordó que en la Conferencia de Seguridad de Múnich había compartido un panel con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y dijo que el mensaje allí había sido claro.

"Ucrania sigue firme y Europa seguirá al lado de Ucrania hasta que haya una paz auténtica, justa y duradera basada en el principio en que no se pueden tomar decisiones sobre Ucrania sin Ucrania", aseguró.

Además, aludió al crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania aprobado por el Parlamento Europeo y que será firmado el 24 de febrero, una fecha de alto contenido simbólico ya que en ella se cumplen cuatro años del comienzo de la invasión rusa a gran escala.

Metsola subrayó que está convencida de que Europa fortalecerá su propia capacidad de defensa y agregó que el siguiente paso es forzar la competitividad de la UE.

"El que haya creído que esta guerra iba a debilitarnos se equivocó. Cualquiera puede ver como Europa asume responsabilidad respecto a su propia seguridad. Hemos movilizado 800.000 millones de euros para invertir en defensa. Lo países miembros apuntan a aumentar su gasto en Defensa hasta el 5 por ciento del PIB. La OTAN tiene dos nuevos miembros", dijo.

"Lo que hemos hecho en defensa tenemos que hacerlo también en el ámbito de la competitividad y ya lo estamos haciendo", añadió.