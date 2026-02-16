Miles de agentes israelíes supervisarán los rezos de Ramadán, que arranca esta semana

"Hemos concluido los preparativos para el Ramadán y desplegaremos agentes, tanto de día como de noche, para garantizar el orden y el tráfico en la Ciudad Vieja de Jerusalén", explicó Peled.

En concreto, Israel desplegará miles de agentes de la policía del Distrito de Jerusalén, de la Policía Fronteriza y unidades de refuerzo adicionales en "lugares clave, con especial atención a la Ciudad Vieja y los lugares sagrados, así como las rutas utilizadas por los fieles".

"El despliegue operativo se adaptará a las cambiantes necesidades y a los ritmos diarios, e incluirá a cientos de agentes trabajando diariamente en las áreas de seguridad, orden público, prevención de roces y gestión de tráfico", indicó.

Asimismo, reiteró en varias ocasiones que el objetivo de Israel "es garantizar que todos los musulmanes puedan rezar en el Monte del Templo" durante este mes sagrado.

Sin embargo, desde el 2023 cuando Israel inició su ofensiva en Gaza, el Gobierno de Benjamín Netanyahu no solo prohibió el acceso de los gazatíes a Jerusalén sino que ha venido aplicando restricciones más estrictas para el acceso de palestinos musulmanes que viven en Cisjordania.

"El Gobierno tiene que decidir las restricciones que va a aplicar este año", dijo sobre este asunto.

Durante el ramadán del 2025, Israel impidió a palestinos de Cisjordania de entre 12 y 55 años (50 en el caso de las mujeres) acceder a la Explanada de las Mezquitas, durante los viernes de rezo.

Israel siempre ha justificado estas restricciones asegurando que durante el Ramadán hay más intentos por "parte de terroristas para incitar al desorden o cometer cualquier tipo de violencia".

La Explanada de las Mezquitas, a la que los israelíes judíos se refieren como Monte del Templo, es el tercer lugar más sagrado del islam y el primero del judaísmo, y es foco frecuente de tensiones entre las autoridades y la población palestina, especialmente durante el mes de Ramadán.

Israel se hizo con el control de Cisjordania y de Jerusalén Este, donde se ubica la Explanada, tras la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces mantiene una ocupación militar de este territorio palestino, que vive desde comienzos de 2023 su mayor escalada de violencia de las dos últimas décadas.