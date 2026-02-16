Mottley presenta su nuevo Gobierno de Barbados diseñado para afrontar "tiempos cambiantes"

Mottley afirmó que el nuevo Gabinete del Partido Laborista de Barbados (BLP, en inglés) refleja la cambiante situación geopolítica y el continuo deseo de transformar la isla caribeña desde que asumió el cargo en 2018.

En un discurso tras la juramentación de los nuevos miembros ante el presidente Jeffrey Bostic, la primera ministra subrayó que este nuevo mandato no se juzgará "por promesas, sino por la verdad".

"Todos y cada uno de nosotros solo necesitamos encender la televisión para saber que el mundo no es para lo que fuimos elegidos en 2018 y, por lo tanto, la estructura del Gabinete refleja la necesidad de que estemos a la altura de estos tiempos cambiantes", aseguró.

Al respecto, indicó que será necesaria "valentía" y describió a su Ejecutivo como "una estructura equilibrada, cuidadosamente elegida y reorientada para afrontar la realidad actual con un enfoque estratégico".

Mottley explicó que la decisión de nombrar a una ministra dedicada al servicio público, Kay McConney, se debe a que "el éxito o el fracaso de Barbados" dependerá de la calidad de la prestación de estos servicios a los ciudadanos.

"Tenemos que ser más eficientes, más receptivos, más precisos en la forma en que atendemos a la gente", afirmó, al tiempo que anunció la implementación de la aplicación 'Pearly', que permitirá a los ciudadanos informar sobre diversos asuntos de sus comunidades que requieren atención urgente.

Otra de las sorpresas fue el nombramiento para la cartera de Exteriores de Christopher Sinckler, quien fue ministro de Finanzas del ahora opositor Partido Laborista Democrático (DLP) y se incorporó en 2022 a la Administración de Mottley.

"Cada ministro que ha prestado juramento hoy, su desempeño se medirá no por la duración de sus discursos, sino por la magnitud de su impacto en la vida de los barbadenses", concluyó.

Mottley, de 60 años, es la primera mujer en ser jefa de Gobierno en Barbados y ha liderado al BLP en tres triunfos consecutivos y sin precedentes.

El BLP ganó el pasado 11 de febrero los 30 escaños del Parlamento, al igual que en las dos citas electorales previas, una hazaña nunca lograda por otro partido.

Los esfuerzos de Mottley, junto con el de otros políticos, llevaron a Barbados a convertirse en una república parlamentaria el 30 de noviembre de 2021, 55 años después de independizarse del Reino Unido.