Muere Dana Eden, productora de la serie israelí 'Tehran', mientras rodaba en Atenas

Ese medio señala que la productora, de 52 años, fue hallada en el hotel por su hermano, que acudió a buscarla porque no contestaba a sus mensajes.

La Policía ha ordenado una autopsia y está recopilando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de trabajadores del hotel.

Según las fuentes policiales que cita To Vima, la investigación no indica de momento que se haya tratado de un acto delictivo y la principal hipótesis es que la productora se suicidó.

Donna and Shula Productions, la productora de la serie, también ha negado en un comunicado que la muerte de Eden tenga que ver con "delitos criminales o de índole nacionalista".

"Este es un momento de gran pesar para la familia, los amigos y los colegas", señaló en esa nota la productora de 'Τehran', fundada por Eden y por Shula Spiegel.

'Tehran', una serie que gira en torno a una agente de la agencia de inteligencia israelí Mossad infiltrada en Irán, ganó en 2021 el Emmy al mejor drama.

"Dana fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel fundamental en la creación y dirección de algunas de las producciones más destacadas e influyentes de la corporación", señaló por su parte en un comunicado la emisora pública israelí Kan.