Muere un conductor escolar en un ataque israelí en Líbano, que suma 5 muertos desde anoche

La víctima, identificada como Mohammad Tahseen Hussein Kashakesh, fue alcanzada por un dron israelí cuando se disponía a arrancar su furgoneta, aparcada frente a su vivienda, para iniciar su trabajo de transporte de estudiantes, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Por su parte, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que el objetivo de la acción fue un individuo supuestamente involucrado en intentos de "restablecer" la estructura del grupo chií libanés Hizbulá en la zona de Hanin.

Con el fallecimiento de Kashakesh son ya cinco los muertos en el Líbano a causa de bombardeos israelíes en menos de 24 horas, después de que a última hora del domingo ya fuera alcanzado otro vehículo cerca de la frontera con Siria y de que perdieran la vida sus cuatro ocupantes.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario desde el alto el fuego acordado a finales de 2024, pero desde comienzos de este año ha intensificado sus acciones, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de Hizbulá como contra presunta infraestructura en sus manos.

Todo ello se produce en medio de renovadas presiones para avanzar con la segunda fase del desarme de ese movimiento, después de que las autoridades libanesas dieran por terminada la primera en las zonas fronterizas con Israel, donde Hizbulá cesó su actividad armada tras la guerra.